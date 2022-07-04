الاتحاد في مفاوضات جادة مع نجم كريستال بالاس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف موقع «Football Insider» البريطاني، دخول نادي الاتحاد في مفاوضات جادة لضم السنغالي، شيخو كوياتي، متوسط ميدان كريستال بالاس الإنجليزي.

وذكر الموقع أن الاتحاد على استعداد لتقديم عقد طويل الأمد مع صاحب الـ 32 عاما، وراتب مغر، خاصة بعد ضياع صفقة جواو مواتينيو، الذي جدد تعاقده مع وولفرهامبتون لموسم جديد.

وفشل كريستال بالاس في إقناع اللاعب بالاستمرار مع النادي، حيث انتهى عقد السنغالي في 30 يونيو الماضي، لتكون المهمة الآن في يد إدارة الاتحاد.

ويلعب السنغالي شيخو كوياتي، في منافسات الدوري الإنجليزي، منذ 8 سنوات كاملة، حيث ارتدى قميص وست هام يونايتد في الفترة من 2014 إلى 2018، ثم انتقل إلى كريتسال بالاس.

كوياتي البالغ من العمر 32 عاما، يعد ضمن نجوم المنتخب السنغالي الذي حقق لقب كأس أمم أفريقيا 2022، قبل أن يتأهل إلى كأس العالم في قطر.