مستقبل بطولة أندية العالم مجهول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت صحيفة «ماركا» الإسبانية، «إن النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية غير معروف موعدها حتى الآن، والذي لن يكون في ديسمبر بسبب كأس العالم في قطر، ولا في مارس بسبب إقامة الأدوار الإقصائية من بطولة دوري أبطال أوروبا ، وهذا ما حصل».

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، قد أعلن في وقت سابق عن خطة لتغيير نظام البطولة، ورفع عدد المشاركين فيها إلى 24 فريقا بدلا من 7، على أن تقام النسخة الأولى في الصين عام 2022.

وستكون البطولة الجديدة من 24 فريقا حيث تشارك 8 أندية من أوروبا و3 فرق من أمريكا الجنوبية و3 من الشمالية و3 من كونكاكاف و3 أندية من أفريقيا ومثلها من آسيا ونادٍ واحد من أوقيانوسيا وستقام البطولة بنظام المجموعات.

وحسب موقع الاتحاد الرياضي بأن رابطة الأندية الأوروبية لا تزال تواجه تحركات «فيفا» في هذا الملف بالرفض وتتمسك بالتهديد بعدم السماح لأندية «القارة العجوز» بالمشاركة في مونديال الأندية بعد توسيعه ليشمل 24 فريقا وفق تصور الفيفا الذي اضطر لتأجيله وسحبه من الصين 2021 واستمرار الشكل الحالي للبطولة «كحل مؤقت».

و لم يعلن الفيفا رسميا عن الدولة المستضيفة فضلا عن فتح الباب لتقديم العطاءات للاتحادات الراغبة عدا عن بقية تفاصيل المسابقة وفق قراراته الأخيرة حيالها.

إلا أن هناك طرح خلال اليومين الماضيين بأن الفيفا خاطب الاتحادات القارية ومنها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وحديث عن إقامتها خلال يناير أو فبراير 2023.

وحيث أفادت بعض الأطروحات بأن الآسيوي يدرس بأن يكون نادي الهلال السعودي هو ممثل القارة الصفراء نظرا لبدء متوقع للمونديال العالمي للأندية قبل حسم بطولة دوري أبطال آسيا، وحيث إن الهلال هو بطل النسخة السابقة لدوري الأبطال الآسيوي بطبيعة الحال.