4 مكاسب لتمديد عقد المدرب رامون دياز مع الهلال

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وانضم دياز إلى الهلال في فبراير الماضي خلفا للبرتغالي ليوناردو جارديم, وهي المرة الثانية التي يشرف فيها الأرجنتيني على تدريب الفريق.وقاد دياز الهلال لتسجيل انطلاقة صاروخية مذهله على مستوى الدوري، ونجح في تقليص الفارق النقطي مع المتصدر الاتحاد من 16 نقطة, حتى تمكن من تجاوزه بنقطتين في نهاية المطاف وتوّج بلقب الدوري.
يرتبط رامون دياز، بعلاقة قوية مع نادي الهلال، وجمهوره فالمدرب الأرجنتيني المخضرم رسم البسمة كثيرًا على أوجه عشاق الفريق بالنجاحات والصعود على منصات التتويج. بدأت مسيرة رامون دياز مع الهلال منذ أكتوبر 2016، وحتى الثامن عشر من فبراير 2018، حقق خلالها العديد من النجاحات المبهرة.
في خلال تلك الفترة استطاع الموج الأزرق تحت قيادة دياز تحقيق بطولة الدوري والكأس موسم 2016-2017.
وعاد دياز في فبراير الماضي، خلفا للمدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، بعد النتائج الكارثية التي حققها مع الفريق في كأس العالم للأندية 2021، ليتمكن من حصد لقب الدوري السعودي وخطف اللقب من أنياب الاتحاد.
في الفترة الأولى للمدرب الأرجنتيني، خسر دياز بطولة دوري أبطال آسيا 2017 ولكنه خسره أمام أوراوا الياباني، فيما الفترة الثانية حصل على وصيف كأس الملك 2022، بعد خسارته أمام الفيحاء بركلات الترجيح عقب التعادل في الوقت الأصلي لركلات الترجيح.
كسب الهلال مع دياز كل المباريات الكبرى:
- سجلوا فيها: 22 هدفا
- 7 في شباك الشباب
- 6 في شباك النصر
- 5 في شباك الاتحاد
- 4 في شباك الأهلي
مكاسب الهلال من التجديد:
- يبدأ مع الفريق في المعسكر
- يعرف الهلال جيداً بعد إشرافه على الفريق الـ6 أشهر الماضية
- لا يوجد ضغط منافسات قارية بداية الدوري
- يستطيع التعامل مع قرار إيقاف الهلال فترتي تسجيل
الأرجنتيني مع الهلال:
- بطل الدوري 2022م
- بطل الدوري 2017م
- بطل الكأس 2017م
- جدد عقده حتى 2023م
الهلال مع ليوناردو جارديم:
- 8 فوز من 17 مباراة، معدل الفوز 47%
- 31 نقطة من أصل 51 نقطة ممكنة
- سجل الفريق 29 هدفا و أستقبل 20 هدفا
الهلال مع رامون دياز:
- 12 فوزا من 13 مباراة، معدل الفوز 92
- 36 نقطة من أصل 39 نقطة ممكنة
- سجل الفريق 34 هدفا و استقبل 8 أهداف
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