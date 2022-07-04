شكرا لقرائتكم خبر عن ظهير سموحة ينتقل رسميا إلى الهلال السودانى لمدة 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقل السوداني أطهر الطاهر، ظهير أيمن نادى سموحة، إلى نادي الهلال السوداني لمدة 3 سنوات بعدما وقع عقود انضمامه للفريق السوداني.

وأعلن نادي الهلال السوداني، عبر حسابه الرسمي، استعادته لخدمات أطهر الطاهر من سموحة بعقد لمدة 3 سنوات، بعدما وقع اللاعب العقود فى حضور مسئولي الفريق السوداني محمد إبراهيم العليقي نائب رئيس الهلال السوداني.

وعاد أطهر الطاهر إلى الهلال السوداني مرة أخرى بعدما أمضى عدة سنوات بشعار الهلال منذ المراحل السنية، قبل أن يخوض تجربة احتراف في صفوف سموحة.