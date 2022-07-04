شكرا لقرائتكم خبر عن محامى عبد الله السعيد يتخذ إجراءات لرفع الحجز.. و"كاس" تهدد بإيقاف الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد مصدر مقرب من عبد الله السعيد، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، على حجز النادي الأهلي على أرصدة وحسابات وودائع اللاعب، بناءً على الحكم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم 16 لسنة 4 ق لسنة 2020، من مركز التسوية والتحكيم الرياضي.

وقال المصدر: "المحكمة الرياضية الدولية، خاطبت النادي الأهلي، منذ أيام للاستفسار عن حقيقة الحجز على أرصدة اللاعب بقرار صادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي، ومنحت النادي أحقية الرد حتى اليوم الإثنين الموافق 4 يوليو".

وأضاف: "بناء على رد الأهلي ستخاطب المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لإيقاف الأهلي بسبب اللجوء للمحاكم المدنية أثناء نظر دعوى أمام المحكمة الرياضية الدولية.

من جانبه، أكد هاني زهران، المحامي الخاص باللاعب: "تقدمنا بدعوى لرفع الحجز، بالإضافة إلى دعوى بطلان أمر التنفيذ ودعوى بعدم دستورية القرار".