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20 لاعبًا في قائمة سموحة أمام كفر الشيخ غدًا بكأس مصر

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القاهرة - سامية سيد - أعلن عبد الحميد بسيوني المدير الفني لنادي سموحة، عن قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة كفر الشيخ غدًا في إطار منافسات دور 16 من بطولة كأس مصر. 


وجاءت قائمة سموحة كالتالىحراسة المرمى: الهانى سليمان، عمر صلاح

الدفاع: أحمد حكم، أحمد بيكهام، أحمد عبد التمساح، شريف رضا، خالد عبد الفتاح، بهاء مجدى، أحمد جمال، رجب نبيل

الوسط: محمد كناريا، مصطفى الخواجة، حمدى علاء، عبد الكبير الوادى، محمد نادى، حسين فيصل، صديق أجولا

الهجوم: فهد جمعة، مروان حمدى، أليا سيلا

 

تأهل نادى سموحة لدور الـ16 بعد الفوز على فريق ألعاب دمنهور 3/ 1 فى دور الـ32، فى المقابل أطاح كفر الشيخ بفريق فاركو بهدفين مقابل هدف فى نفس الدور. 

 

 

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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