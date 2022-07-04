شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبًا في قائمة سموحة أمام كفر الشيخ غدًا بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عبد الحميد بسيوني المدير الفني لنادي سموحة، عن قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة كفر الشيخ غدًا في إطار منافسات دور 16 من بطولة كأس مصر.





وجاءت قائمة سموحة كالتالىحراسة المرمى: الهانى سليمان، عمر صلاح

الدفاع: أحمد حكم، أحمد بيكهام، أحمد عبد التمساح، شريف رضا، خالد عبد الفتاح، بهاء مجدى، أحمد جمال، رجب نبيل

الوسط: محمد كناريا، مصطفى الخواجة، حمدى علاء، عبد الكبير الوادى، محمد نادى، حسين فيصل، صديق أجولا

الهجوم: فهد جمعة، مروان حمدى، أليا سيلا

تأهل نادى سموحة لدور الـ16 بعد الفوز على فريق ألعاب دمنهور 3/ 1 فى دور الـ32، فى المقابل أطاح كفر الشيخ بفريق فاركو بهدفين مقابل هدف فى نفس الدور.