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منتخب الشباب يتعادل سلبيا مع الإسماعيلى بحضور حازم إمام

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القاهرة - سامية سيد - تعادل منتخب مصر للشباب مواليد 2003 مع الإسماعيلي سلبيا، فى المباراة الودية التى جمعت الفريقين اليوم، الاثنين، استعدادًا للمشاركة في كأس العرب بالمملكة العربية ، وشهدت المباراة حضور حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وتستضيف السعودية منافسات كأس العرب للشباب تحت 20 عامًا، خلال الفترة من 20 يوليو إلى 5 أغسطس المقبل، وأوقعت القرعة المنتخب المصري للشباب في المجموعة الرابعة، مع منتخبي عمان والصومال.

ويواصل المنتخب المصري للشباب مواليد 2003 بقيادة المدير الفني محمود جابر استعداداته لكأس العرب خلال الفترة المقبلة، حيث يلعب مواجهة ودية أخرى أمام القناة، في السابع من يوليو الجاري.

وحضر حازم إمام، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، مباراة منتخب مصر للشباب مواليد 2003 الودية أمام الإسماعيلي.

وأوقعت القرعة المنتخب المصري للشباب في المجموعة الرابعة، إلى جانب منتخبي عمان والصومال، وتقام منافسات البطولة خلال الفترة من 20 يوليو حتى 5 أغسطس المقبل.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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