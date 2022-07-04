شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل يودع الإسماعيلي: حبي وعشقى لم ولن ينقطع أبداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع حمزة الجمل، المدير الفنى للنادي الإسماعيلي، جماهير ناديه فى بيان رسمي عقب قرار مجلس إدارة الدراويش بتوجيه الشكر له.

وأصدر حمزة الجمل بيانا رسميا جاء فيه..

"الحمد لله

‎ لكل شئ فى الحياة بداية ونهاية، واليوم هى نهاية إدارتى الفنية بالنادى الاسماعيلى، استلمنا الفريق بالدورى ..

لعب ١٦ مباراة حصد ١١ نقطة بالمركز ١٧

‎واليوم لعب الفريق ٦ مباريات فقط حصدنا ٩ نقاط بالمركز ١٥

‎ النتائج تحتاج الى وقت فى الاساس ولكننا كنا نعمل ليل نهار

ونسابق الزمن للنهوض بالنادى بالامكانيات المتاحة

‎بذلنا اقصى ما نستطيع انا وجهازى المعاون ، لتطوير النادى ككل واللاعبين فنيا وخططيا وبدنيا ونفسيا ، وقد حدث ذلك بالفعل؛ فقدمنا افضل مباراة فى تاريخ النادى من سنوات عديدة بشهادة الجميع امام غزل المحلة فى كاس الرابطة ولكن , النتيجة ليست فى ايدينا فهددنا المرمى لأكثر من 15 مرة، محققين منهم فقط 5 كور تصدم بالعارضة والقائمين

‎اتوجة بكامل الشكر للاعبين ، ولجهازى المعاون ، وللاعلامين الشرفاء واتوجه بالتقدير والاحترام لاعضاء مجلس الادارة ولرئيس النادى على ثقتهم لى فى تلك الفترة

‎اشكر الجمهور الحقيقى للنادى الاسماعيلى الذى كان خلفنا

فى كل المباريات ، ووعدتكم بالتغير وقد حدث التغير بالفعل

‎حبى وعشقى للنادى الإسماعيلى لم ولن ينقطع يوما لأى سبب من الاسباب ، اتمنى من كل قلبى ان اكون قد ساهمت بشكل كبير وعلى قدر المستطاع فى رفعة هذا النادى واعادة هيبتة وشخصيته …….. وشكرا".