شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل يودع الإسماعيلي: حبي وعشقى لم ولن ينقطع أبداً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ودع حمزة الجمل، المدير الفنى للنادي الإسماعيلي، جماهير ناديه فى بيان رسمي عقب قرار مجلس إدارة الدراويش بتوجيه الشكر له.
وأصدر حمزة الجمل بيانا رسميا جاء فيه..
"الحمد لله
لكل شئ فى الحياة بداية ونهاية، واليوم هى نهاية إدارتى الفنية بالنادى الاسماعيلى، استلمنا الفريق بالدورى ..
لعب ١٦ مباراة حصد ١١ نقطة بالمركز ١٧
واليوم لعب الفريق ٦ مباريات فقط حصدنا ٩ نقاط بالمركز ١٥
النتائج تحتاج الى وقت فى الاساس ولكننا كنا نعمل ليل نهار
ونسابق الزمن للنهوض بالنادى بالامكانيات المتاحة
بذلنا اقصى ما نستطيع انا وجهازى المعاون ، لتطوير النادى ككل واللاعبين فنيا وخططيا وبدنيا ونفسيا ، وقد حدث ذلك بالفعل؛ فقدمنا افضل مباراة فى تاريخ النادى من سنوات عديدة بشهادة الجميع امام غزل المحلة فى كاس الرابطة ولكن , النتيجة ليست فى ايدينا فهددنا المرمى لأكثر من 15 مرة، محققين منهم فقط 5 كور تصدم بالعارضة والقائمين
اتوجة بكامل الشكر للاعبين ، ولجهازى المعاون ، وللاعلامين الشرفاء واتوجه بالتقدير والاحترام لاعضاء مجلس الادارة ولرئيس النادى على ثقتهم لى فى تلك الفترة
اشكر الجمهور الحقيقى للنادى الاسماعيلى الذى كان خلفنا
فى كل المباريات ، ووعدتكم بالتغير وقد حدث التغير بالفعل
حبى وعشقى للنادى الإسماعيلى لم ولن ينقطع يوما لأى سبب من الاسباب ، اتمنى من كل قلبى ان اكون قد ساهمت بشكل كبير وعلى قدر المستطاع فى رفعة هذا النادى واعادة هيبتة وشخصيته …….. وشكرا".