سيف عيسى يحقق ذهبية جديدة للتايكوندو فى دورة البحر المتوسط

القاهرة - سامية سيد - حقق سيف عيسى، لاعب المنتخب الوطني للتايكوندو، الميدالية الذهبية لمنافسات وزن 80 كجم تايكوندو بدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة فى بمدينة وهران بالجزائر بعد الفوز على بطل إسبانيا فى المباراة النهائية بنتيجة 7-4.

بذلك يرتفع رصيد ميداليات مصر لعدد 49 ميدالية بينهم 13ميدالية ذهبية و14 فضيه و22 برونزية.

وتأهل سيف عيسى، لاعب المنتخب الوطني للتايكوندو، إلى نهائي منافسات وزن 80 كجم للتايكوندو بعد الفوز على لاعب تونس بنتيجة 7-5 فى مباراة الدور قبل النهائي لمنافسات دورة ألعاب البحر المتوسط

وتأهل منتخبنا الأول لكرة اليد لنهائي دورة ألعاب البحر المتوسط بعد الفوز على منتخب مقدونيا بنتيجة 34-20 في مباراة الدور قبل النهائي لمنافسات دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بمدينة وهران بالجزائر.

ويخوض منتخبنا الأول لكرة اليد المباراة النهائية الأربعاء المقبل على الصالة الرئيسية للمركب الأولمبي بوهران أمام الفائز من إسبانيا وصربيا التي ستقام مساء اليوم.