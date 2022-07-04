شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي: آلام الركبة وراء غياب حسين الشحات عن قائمة مباراة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن حسين الشحات لاعب الفريق اشتكى من آلام شديدة فى الركبة، وهو ما جعل الجهاز الفني يفضل خروجه من قائمة الفريق استعدادًا لمباراة الجونة التى تقام ‏فى التاسعة مساء غدٍ الثلاثاء على ملعب خالد بشارة، والمؤجلة من الجولة التاسعة في بطولة الدوري الممتاز.‏

ويستكمل الشحات الفحوصات الطبية لتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية خلال الأيام القادمة.

وأعلن ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلي قائمة الفريق لمباراة الجونة، وجاءت كالتالي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود متولي ورامي ربيعة وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف ووليد ‏سليمان وأيمن أشرف وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول ومحمد محمود وطاهر محمد ‏طاهر وكريم فؤاد ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا ومحمد أشرف وزياد طارق.‏‏