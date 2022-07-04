أحدهما نجم منتخب كوت ديفوار.. برشلونة الإسباني يعلن تعاقده مع لاعبين إثنين في يوم واحد

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الاثنين، عن تعاقده بشكل رسمي مع لاعبين إثنين دفعة واحدة لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونجح برشلونة في ضم لاعب ميلان الإيطالي الإيفواري فرانك كيسي، لتدعيم هجوم الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال النادي الكتالوني، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، إنه "النادي إلى اتفاق مع فرانك كيسي، وسيوقع عقدا حتى 30 يونيو 2026، وسيكون الشرط الجزائي الخاص به 500 مليون يورو".

وأضاف: "سيقدم النادي كيسي يوم الأربعاء المقبل، حيث سيوقع العقود في المدينة الرياضية، ثم يرتدي قميص النادي في ملعب تيتو فيلانوفا، قبل أن يعقد المؤتمر الصحفي الخاص به".

وانتقل الإيفواري، الحاصل على بطولة الدوري الإيطالي مع فريقه ميلان الموسم الماضي، إلى صفوف البلوجرانا في صفقة انتقال حر، ليكون من أوائل الصفقات التي يعلن عنها فريق برشلونة تعاقده معها بشكل رسمي.

ولعب الإيفواري 5 مواسم بقميص النادي الإيطالي، بعد أن انتقل إليه من نادي أتالانتا في صيف عام 2017، وتمكن خلال الـ 5 مواسم من خوض 214مباراة في الكالتشيو، وتمكن من تسجيل 36 هدفا مع الروسونيري.

ونجح برشلونة في ضم كيسي عبر صفقة مجانية، عقب انتهاء عقده مع ميلان في 30 يونيو الماضي.

وبعد ساعات، أعلن نادي برشلونة تعاقده رسميًا مع الدنماركي أندريس كريستينسن، مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي السابق، للانضمام للفريق في صفقة انتقال حر.

وأكد النادي، في بيان، أن المدافع الدنماركي وقع في صفقة انتقال حر للنادي الكتالوني، وذلك لمدة 4 سنوات مقبلة، لينتهي تعاقده مع الفريق بنهاية موسم 2025-2026، ليواصل النادي صفقاته المجانية.

ووضع برشلونة بندًا في عقده مع لاعب تشيلسي السابق، في حالة فسخ التعاقد، يعرف ببند الشراء وذلك مقابل 500 مليون يورو، مما يجعله يؤمن اللاعب من الرحيل في أي وقت.

وسيكون موعد تقديم كريستنسن للإعلام هو يوم الخميس المقبل، بعد ارتداء قميص الفريق وجلسة تصوير ستقام في ملعب «تيتو فيلانوفا» قبل المؤتمر الصحفي.