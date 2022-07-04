بسبب الأهلي.. الحجز على ممتلكات عبدالله السعيد وتجميد أرصدته في البنوك

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن البنوك قامت بالحجز على أرصدة وحسابات وودائع اللاعب عبد الله السعيد، صانع ألعاب فريق بيراميدز.

وأوضحت الصحيفة أن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً للحكم النهائي الصادر في الدعوى التحكيمية رقم 16 لسنة 4 ق لسنة 2020، من مركز التسوية والتحكيم الرياضي، وفاءً لمبلغ 2 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى مصروفات ورسوم التنفيذ.

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي الأهلي كان قد كلّف المستشار القانوني للنادي، محمد عثمان، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد اللاعب، الذي تحايل على تعاقده مع الأهلي المصري وأهلي جدة، وقام بفسخ التعاقد مع النادي السعودي واللعب لأحد الأندية المصرية، بالمخالفة لبنود العقد التي اشترطت غرامة 2 مليون دولار كشرط جزائي حال مخالفة بنود العقد.

وأضافت أن الحكم الصادر لصالح النادي الأهلي يجيز الحجز على أموال عبد الله السعيد لدى الغير، بالإضافة إلى أى أموال سائلة أو منقولة أو عقارية حتى تمام الوفاء بالدين محل الحكم.