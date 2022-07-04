أحمد جابر يضيف البرونزية الثانية فى رفع الأثقال ويرفع رصيد مصر لـ48 ميدالية

وكان محمد السيد قد حقق الميدالية الذهبية لمنافسات سلاح سيف المبارزة بدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة فى وهران بالجزائر، بعد الفوز على بطل إيطاليا فى المباراة النهائية بنتيجة 15-13.

وتأهل محمد السيد لاعب المنتخب الوطنى للسلاح إلى المباراة النهائية لسيف المبارزة بعد الفوز على بطل إيطاليا فى نصف النهائي بنتيجة 15/14، فى إطار منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط بوهران.

كما تأهل منتخبنا الأول لكرة اليد لنهائي دورة ألعاب البحر المتوسط بعد الفوز على منتخب مقدونيا بنتيجة 34-20 في مباراة الدور قبل النهائي لمنافسات دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بمدينة وهران بالجزائر.

ويخوض منتخبنا الأول لكرة اليد المباراة النهائية الأربعاء المقبل على الصالة الرئيسية للمركب الأولمبي بوهران أمام الفائز من إسبانيا وصربيا التي ستقام مساء اليوم.