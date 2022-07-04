شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتوجه إلى المطار للسفر إلى الغردقة استعدادا لمواجهة الجونة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرك فريق الأهلي إلى مطار القاهرة منذ قليل لاستقلال الطائرة إلى الغردقة للمبيت بأحد فنادقها استعدادا لمواجهة الجونة غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري.

وأعلن ريكاردو سواريز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة الجونة التي تقام ‏فى التاسعة مساء غدٍ الثلاثاء على ملعب خالد بشارة، والمؤجلة من الجولة التاسعة في بطولة الدوري الممتاز.‏

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: ‏محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود متولي ورامي ربيعة وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف ووليد ‏سليمان وأيمن أشرف وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول ومحمد محمود وطاهر محمد ‏طاهر وكريم فؤاد ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا ومحمد أشرف وزياد طارق.‏

وكشف مصدر بالنادى الأهلى أسباب استبعاد حسين الشحات ومحمد عبد المنعم من قائمة الفريق التى ستواجه الجونة غداً فى الدورى، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "حسين الشحات اشتكى من آلام فى الركبة فتم استبعاده لحين فحصه طبياً والوقوف على سبب الآلام التى يشعر بها".

وأضاف المصدر، "أما محمد عبد المنعم فيغيب عن مباراة الجونة بسبب الإيقاف، بعدما حصل على الإنذار الثالث فى مباراة سموحة أثناء جلوسه على دكة البدلاء للاعتراض".

واستبعد ريكاردو سواريز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، 10 لاعبين من قائمة فريقه استعدادًا لمباراة الجونة هم :" أكرم توفيق وعمار حمدى وميكيسونى وأحمد عبد القادر ومحمود وحيد وياسر إبراهيم وحسين الشحات للإصابة وحمزة علاء وبدر بانون لوجهة نظر فنية ومحمد عبد المنعم للإيقاف.



تحرك لاعبو الأهلي قبل السفر للغردقة استعدادا لمباراة الجونة (1)



تحرك لاعبو الأهلي قبل السفر للغردقة استعدادا لمباراة الجونة (2)



تحرك لاعبو الأهلي قبل السفر للغردقة استعدادا لمباراة الجونة (3)



تحرك لاعبو الأهلي قبل السفر للغردقة استعدادا لمباراة الجونة (4)



تحرك لاعبو الأهلي قبل السفر للغردقة استعدادا لمباراة الجونة (5)



تحرك لاعبو الأهلي قبل السفر للغردقة استعدادا لمباراة الجونة (6)



تحرك لاعبو الأهلي قبل السفر للغردقة استعدادا لمباراة الجونة (7)



تحرك لاعبو الأهلي قبل السفر للغردقة استعدادا لمباراة الجونة (8)



تحرك لاعبو الأهلي قبل السفر للغردقة استعدادا لمباراة الجونة (9)



تحرك لاعبو الأهلي قبل السفر للغردقة استعدادا لمباراة الجونة (10)



تحرك لاعبو الأهلي قبل السفر للغردقة استعدادا لمباراة الجونة (11)



تحرك لاعبو الأهلي قبل السفر للغردقة استعدادا لمباراة الجونة (12)



تحرك لاعبو الأهلي قبل السفر للغردقة استعدادا لمباراة الجونة (13)



تحرك لاعبو الأهلي قبل السفر للغردقة استعدادا لمباراة الجونة (14)



تحرك لاعبو الأهلي قبل السفر للغردقة استعدادا لمباراة الجونة (15)



تحرك لاعبو الأهلي قبل السفر للغردقة استعدادا لمباراة الجونة (16)



تحرك لاعبو الأهلي قبل السفر للغردقة استعدادا لمباراة الجونة (17)



تحرك لاعبو الأهلي قبل السفر للغردقة استعدادا لمباراة الجونة (18)



تحرك لاعبو الأهلي قبل السفر للغردقة استعدادا لمباراة الجونة (19)



تحرك لاعبو الأهلي قبل السفر للغردقة استعدادا لمباراة الجونة (20)