شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفوز على المقاصة 2/1 ودياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت مباراة الزمالك الودية أمام المقاصة، التى أقيمت اليوم الاثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف، سجل هدفى الزمالك كل من عمر السعيد وحسام أشرف، بينما أحرز أحمد صبيحة هدف الضيوف الوحيد .

بدأ الأبيض المباراة بتشكيل مكون من، السيد عطية و حمزة المثلوثي و حسام عبد المجيد و محمد عبد الغني وأحمد فتوح و إسلام جابر و محمد حسام "بيسو " ويوسف أسامة نبيه و أيمن حفني و محمد اوناجم وعمر السعيد.

سيطر الزمالك على مجريات الأمور منذ بداية اللقاء وهدد مرمى الضيوف في أكثر من فرصة، وأهدر عمر السعيد فرصة التقدم في الدقيقة السابعة من رأسية علت العارضة، وفي الدقيقة الثالثة عشرة نجح عمر السعيد في تسجيل هدف التقدم للزمالك بعدما تسلم عرضية محمد حسام بيسو وسددها على يمين الحارس.

وألغى حكم اللقاء هدفا سجله حسام عبد المجيد في الدقيقة 19 بداعي التسلل، وفي الدقيقة 25 أدرك فريق المقاصة التعادل عن طريق أحمد صبيحة.

وفي الدقيقة 30 دفع الجهاز الفني للأبيض بمحمد نديم بدلا من السيد عطية، ونشط لاعبو الزمالك لتسجيل هدف التقدم وتوالت المحاولات الهجومية لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق .

وبدأ الزمالك الشوط الثاني بتشكيل مكون من، محمد نديم وحاتم محمد " سكر"و محمد طارق و حسام عبد المجيد و حازم إمام و محمد حسام " بيسو" و إسلام جابر و سيد عبد الله "نيمار" و محمد خضري و حسام أشرف و يوسف أسامة نبيه.

وهاجم الأبيض منذ بداية الشوط لتسجيل هدف التقدم وفي الدقيقة 53 دفع الجهاز الفني للزمالك بكل من إبراهيم محمد ومحمد أبوجبل بدلا من محمد حسام "بيسو" ومحمد نديم، وتقاسم الفريقان السيطرة على مجريات الأمور لكن دون خطورة على المرمى.

وفي الدقيقة 66 دفع الجهاز الفني للزمالك بكل من أدهم الخواجة و عبد الرحمن علي ومحمد اوناجم بدلا من حازم إمام وحسام عبد المجيد ويوسف أسامة، وتوالت محاولات الفريقين لتسجيل هدف التقدم حتى نجح حسام أشرف في تسجيل الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 85، وسعى الضيوف للتعديل في حين حاول الأبيض تعزيز التقدم لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز الزمالك.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم 12 يوليو الجاري في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.