شكرا لقرائتكم خبر عن سيف عيسى يصعد لنهائى منافسات التايكوندو فى ألعاب البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل سيف عيسى، لاعب المنتخب الوطني للتايكوندو، إلى نهائي منافسات وزن 80 كجم للتايكوندو بعد الفوز على لاعب تونس بنتيجة 7-5 فى مباراة الدور قبل النهائي لمنافسات دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بمدينة وهران بالجزائر.

ووصل رصيد مصر لـ46 ميدالية بينها 11 ذهب و14 فضة و20 برونزية.

وتأهل منتخبنا الأول لكرة اليد لنهائي دورة ألعاب البحر المتوسط بعد الفوز على منتخب مقدونيا بنتيجة 34-20 في مباراة الدور قبل النهائي لمنافسات دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بمدينة وهران بالجزائر.

ويخوض منتخبنا الأول لكرة اليد المباراة النهائية الأربعاء المقبل على الصالة الرئيسية للمركب الأولمبي بوهران أمام الفائز من إسبانيا وصربيا التي ستقام مساء اليوم.