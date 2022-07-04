شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جابر يحقق برونزية رفع الأثقال فى دورة ألعاب البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق أحمد جابر لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال الميدالية البرونزية فى الخطف لمنافسات وزن فوق 120 كجم فى رفع الأثقال بدورة ألعاب البحر المتوسط، ليرتفع رصيد مصر لـ46 ميدالية، بينها 11 ذهب و14 فضه و21 برونزية.

تأهل محمد السيد لاعب المنتخب الوطنى للسلاح إلى المباراة النهائية لسيف المبارزة بعد الفوز على بطل إيطاليا فى نصف النهائي بنتيجة 15/14، فى إطار منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط ليلعب على الميدالية الذهبية.

وتأهل منتخبنا الأول لكرة اليد لنهائي دورة ألعاب البحر المتوسط بعد الفوز على منتخب مقدونيا بنتيجة 34-20 في مباراة الدور قبل النهائي لمنافسات دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بمدينة وهران بالجزائر.

ويخوض منتخبنا الأول لكرة اليد المباراة النهائية الأربعاء المقبل على الصالة الرئيسية للمركب الأولمبي بوهران أمام الفائز من إسبانيا وصربيا التي ستقام مساء اليوم.