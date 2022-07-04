شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى يفقد 3 لاعبين أمام المصرى بكأس مصر.. أبرزهم التونسى فراس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد فريق إيسترن كومبانى، بقيادة علاء عبد العال، 3 لاعبين من العناصر الأساسية أمام المصرى البورسعيدى، فى مواجهة دور الـ16 من بطولة كأس مصر المقرر لها الخميس المقبل.

ويغيب عن إيسترن كومبانى 3 لاعبين مهمين لدى علاء عبد العال، وهم المهاجم أحمد أمين قفة، والتونسى فراس بن عيفية، والمدافع الحسينى طه للإصابة، والتى ستبعدهم أيضا عن مواجهة مصر المقاصة فى الدورى.

ويعانى أحمد أمين قفة من مزق فى منشأ العضلة الضامة والذى سيبعده شهرا عن الفريق، فى الوقت الذى يعانى فراس بن عيفية من مزق فى العضلة الخلفية ستبعده 15 يوما، بينما يضع الحسينى طه قدمه فى الجبس بسبب معاناته من مزق فى وتر الأنكل والذى يحتاج 10 أيام على الأقل.

وتعافى الفلسطينى محمد صالح، مدافع الفريق، من فيروس كورونا، والذى أبعده عن الفريق أمام الجونة، بعدما جاءت نتيجة مسحته سلبية، ليشارك فى مران الفريق، والذى شهد أيضا عودة عبد العزيز موسى لاعب الفريق بعد التعافى من الإصابة.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة علاء عبد العال للوصول لأفضل شكل بدني وفني باللاعبين لاستئناف مبارياتهم بالكأس وبطولة الدورى بعد الفوز الأخير الذى حققه الفريق أمام الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى بطولة الدورى.

وحقق فريق إيسترن كومبانى فوزا ثمينا على نظيره الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث تقدم محمود الشبراوى، لاعب الجونة، لفريقه بالهدف الأول فى مرمى إيسترن كومبانى، فى الدقيقة 33، قبل أن يتعادل مودى ناصر لإيسترن كومبانى فى الدقيقة 35.

وفى الدقيقة 52 من الشوط الثانى سجل أحمد متعب هدف التقدم لإيسترن كومبانى، قبل أن يتعادل خالد قمر للجونة فى الدقيقة 61، وفى الدقيقة سجل أحمد تمساح هدفا قاتلا لإيسترن كومبانى لينتزع فريقه أغلى 3 نقاط.

بهذا الفوز رفع إيسترن كومبانى رصيده إلى 16 نقطة فى المركز الـ17، بينما تجمد رصيد الجونة عند 21 نقطة فى المركز الـ14.