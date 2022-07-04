شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد قناوى يقود ودية الإسماعيلى مع منتخب الشباب بعد رحيل الجمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقود أحمد قناوى، المدرب العام للنادي الاسماعيلي، فريقه فى ودية منتخب الشباب المقامة حاليا باستاد الإسماعيلية لحين إعلان مجلس الإدارة عن المدرب الجديد بعد الاستقرار على رحيل حمزة الجمل.

واستقر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة يحيي الكومي على توجيه الشكر لحمزة الجمل المدير الفني للفريق عقب وداع الدراويش لمنافسات كأس رابطة الأندية.

وودع الإسماعيلى منافسات بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة بالخسارة أمام غزل المحلة 4-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلى والاضافى بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق في الدور نصف النهائي للبطولة.

وحصد الدراويش انتصارين على المصرى البورسعيدى وسيراميكا، وتعادل مع البنك الأهلى والمقاولون العرب وغزل المحلة، وخسر من الزمالك وغزل المحلة منذ تولى حمزة الجمل وجهازه المعاون الإدارة الفنية للدراويش.

ويحتل فريق الاسماعيلى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، جمعها من 22 لقاء، حيث فاز في 4 مواجهات وتعادل في 8 مباريات وخسر 10 مواجهات، وسجل لاعبيه 17 هدف وتلقت شباكه 26 هدف

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة إنبى المقرر لها السادسة مساء الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولى في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بكأس رابطة الأندية المحترفة .