شكرا لقرائتكم خبر عن شادى ماهر يشكو الإسماعيلي فى الجبلاية بسبب منعه من التدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه شادى ماهر لاعب الإسماعيلي لمقر اتحاد الكرة صباح اليوم، للتقدم بشكوى ضد ناديه بسبب منعه من خوض المران لمدة شهر .

ونشر شادى ماهر عبر حسابه على إنستجرام صورة لمقر اتحاد الكرة فى إشارة لذهابه هناك لتقديم الشكوي، بعدما أعلن اللاعب عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي استياءه الشديد من قرار منعه من خوض التدريبات مع الدراويش لمدة شهر دون مبرر، على حد وصفه.

ويخوض فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، اليوم الاثنين، مباراة ودية مع منتخب مصر للشباب على ملعبه بالإسماعيلية، ضمن برنامجه الإعدادي لمنافسات الدوري العام.

ويتطلع جهاز الدراويش من خلال الودية لتجهيز كافة عناصر الفريق ومنحهم حساسية المشاركة تحسبا للإستعانة بخدمات أي منهم.

ومن المعروف أن منتخب مصر للشباب يضم بين صفوفه من الإسماعيلي عمر الساعي وإياد العسقلاني وحسن صابر فى إطار إستعداداته لكأس العرب والمقرر إقامته بالسعودية خلال شهر يوليو الجاري.