شكرا لقرائتكم خبر عن محمد السيد يصعد للنهائى وينافس على ذهبية سيف المبارزة فى البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل محمد السيد لاعب المنتخب الوطنى للسلاح إلى المباراة النهائية لسيف المبارزة بعد الفوز على بطل إيطاليا فى نصف النهائي بنتيجة 15/14، فى إطار منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط بوهران، ليلعب على الميدالية الذهبية.

ووصل رصيد مصر لـ45 ميدالية بينها 11 ذهب و14 فضة و20 برونزية.

وتأهل منتخبنا الأول لكرة اليد لنهائي دورة ألعاب البحر المتوسط بعد الفوز على منتخب مقدونيا بنتيجة 34-20 في مباراة الدور قبل النهائي لمنافسات دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بمدينة وهران بالجزائر.

ويخوض منتخبنا الأول لكرة اليد المباراة النهائية الأربعاء المقبل على الصالة الرئيسية للمركب الأولمبي بوهران أمام الفائز من إسبانيا وصربيا التي ستقام مساء اليوم.