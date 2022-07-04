شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستقر على توجيه الشكر لحمزة الجمل بعد وداع كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة يحيي الكومي، على توجيه الشكر لحمزة الجمل المدير الفنى للفريق عقب وداع الدراويش لمنافسات كأس رابطة الأندية. وودع الإسماعيلى منافسات بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة بالخسارة أمام غزل المحلة 4-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق في الدور نصف النهائي للبطولة.

وحصد الدراويش انتصارين على المصرى البورسعيدى وسيراميكا، وتعادل مع البنك الأهلى والمقاولون العرب وغزل المحلة، وخسر من الزمالك وغزل المحلة منذ تولى حمزة الجمل وجهازه المعاون الإدارة الفنية للدراويش.

ويحتل فريق الاسماعيلى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، جمعها من 22 لقاء، حيث فاز في 4 مواجهات وتعادل في 8 مباريات وخسر 10 مواجهات، وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 26.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة إنبى المقرر لها السادسة مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بكأس رابطة الأندية المحترفة.