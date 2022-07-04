شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتعادل مع المقاصة 1/1 فى الشوط الأول ودياً.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول لمباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك الودية أمام مصر المقاصة، المقامة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث تقدم عمر السعيد للأبيض وتعادل أحمد صبيحة للضيوف.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، السيد عطية في حراسة المرمى.. وحمزة المثلوثي وحسام عبد المجيد ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح وإسلام جابر ومحمد حسام "بيسو " ويوسف أسامة نبيه وأيمن حفني ومحمد أوناجم وعمر السعيد.

سيطر الزمالك على مجريات الأمور منذ بداية اللقاء وهدد مرمى الضيوف في أكثر من فرصة، وأهدر عمر السعيد فرصة التقدم في الدقيقة السابعة من رأسية علت العارضة.

وفي الدقيقة الثالثة عشرة نجح عمر السعيد في تسجيل هدف التقدم للزمالك بعدما تسلم عرضية محمد حسام بيسو وسددها على يمين الحارس.

وألغى حكم اللقاء هدفا سجله حسام عبد المجيد في الدقيقة 19 بداعي التسلل، وفي الدقيقة 25 أدرك فريق المقاصة التعادل عن طريق أحمد صبيحة.

وفي الدقيقة 30 دفع الجهاز الفني للأبيض بمحمد نديم بدلا من السيد عطية، ونشط لاعبو الزمالك لتسجيل هدف التقدم وتوالت المحاولات الهجومية لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم 12 يوليو الجاري في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.



احمد فتوح



أحمد فتوح



اسلام جابر



الزمالك والمقاصة



فريق الزمالك



فيريرا



مباراة الزمالك والمقاصة



محمد اوناجم