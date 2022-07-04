شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات منتخب مصر فى تصفيات كأس العالم لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة بشكل رسمي عن مجموعتي المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة السلة 2023 وذلك بعد انتهاء المرحلة الثانية من التصفيات.

ويتواجد منتخب مصر فى مجموعة تضم كلا من: جنوب السودان، تونس، الكونغو الديمقراطية، السنغال، والكاميرون، على أن يتأهل منتخبين مباشرة إلى نهائيات كأس العالم مع صاحب أفضل مركز ثالث من بين مجموعة مصر والمجموعة الأخرى.

ويتصدر جنوب السودان المجموعة برصيد 12 نقطة، بينما يحتل منتخب مصر المركز الثاني برصيد 11 نقطة، ويأتي منتخب تونس والكونغو الديمقراطية في المركزين الثالث والرابع برصيد 10 نقاط لكل منهما، بينما يحتل السنغال المركز الخامس برصيد 9 نقاط، والكاميرون في المركز السادس برصيد 7 نقاط.

وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر في المرحلة الثالثة والأخيرة على النحو التالي:

الجمعة 26 أغسطس 2022 ضد تونس

السبت 27 أغسطس 2022 ضد الكاميرون

الأحد 28 أغسطس 2022 ضد جنوب السودان

الجمعة 24 فبراير 2023 ضد تونس

السبت 25 فبراير 2023 ضد الكاميرون

الأحد 26 فبراير 2023 ضد جنوب السودان

وكان منتخب مصر قد تأهل إلى المرحلة الأخيرة بعدما تصدر المجموعة الرابعة في التصفيات برصيد 11 نقطة من 5 انتصارات وهزيمة واحدة.