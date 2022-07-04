الأهلي المصري يحجز على ممتلكات عبدالله السعيد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 يوليه 2022

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بدأ النادي الأهلي المصري الإجراءات القانونية ضد لاعبه السابق عبدالله السعيد قائد فريق بيراميدز.



وبحسب تأكيدات محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي في تصريحات صحفية فإنه تم البدء في إجراءات تنفيذ الحكم الصادر لصالح القلعة الحمراء في الدعوى التحكيمية رقم 16 عام 2020 من مركز التسوية والتحكيم الرياضي.

وحصل الأهلي على حكم ضد السعيد يلزمه بسداد مليوني دولار أمريكي بخلاف مصروفات ورسوم التنفيذ.

وتقدم الأهلي بشكوى ضد اللاعب لمركز التسوية لمخالفته العقد الثلاثي بينه وبين الأهلي المصري ونادي الأهلي السعودي الذي يمنعه من العودة للدوري المصري دون إذن إدارة القلعة الحمراء وتغريمه مليوني دولار كشرط جزائي حال مخالفة بنود العقد.

وأشار عثمان إلى أن الحكم الصادر لصالح النادي الأهلي يجيز الحجز على أموال عبدالله السعيد لدى الغير، بالإضافة إلى أي أموال سائلة أو منقولة أو عقارية حتى تمام الوفاء بالدين محل الحكم.

وبدأت أزمة عبدالله السعيد مع الأهلي المصري بعد ثبوت توقيعه للمنافس التقليدي الزمالك قبل نهاية عقده مع الفريق موسم 2017/2018.