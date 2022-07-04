شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين يواجه الأسواق الحرة وديًا الأربعاء استعدادًا لكأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر للناشئين مواليد 2006 مواجهة ودية أمام فريق الأسواق الحرة، الأربعاء المقبل، فى إطار استعداداته لمنافسات كأس العرب للناشئين، التى تقام فى الجزائر خلال شهر أغسطس المقبل.

ويكثف الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2006 بقيادة محمد وهبة من تدريباته مع لاعبيه داخل المعسكر المغلق المقام حاليًا بالقاهرة، كما وضع وهبة برنامجه الذى يتضمن التدريب على فترتين، إحداهما فى الخامسة والنصف صباحًا، بينما تكون الثانية فى الخامسة والنصف مساءً.

ويهدف محمد وهبة وجهازه المعاون لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، بجانب تحفيظهم العديد من طرق اللعب، استعدادًا للمرحلة المقبلة التي تتضمن خوض مواجهات ودية بالمملكة العربية السعودية، قبل منافسات كأس العرب في أغسطس المقبل.