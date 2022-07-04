شكرا لقرائتكم خبر عن سيد معوض يكتشف طفلا من ذوى الهمم يلعب بالكرة على طريقة العمالقة "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - موهبة كروية استثنائية وفريدة من نوعها، اكتشفها سيد معوض، المدير الفنى لأكاديمية "سيتى كلوب"، بين عشرات المتقدمين والموهوبين من الأطفال والشباب، إذ كشف فيديو موجز للأكاديمية عن طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة يلعب بالكرة ويتحكم فيها على طريقة العمالقة وكبار المواهب الكروية.

وكشف سيد معوض، أن الموهبة الناشئة لهذا الطفل جذبت انتباهه منذ اللحظة الأولى، وفوجئ بما لديه من مهارات وتكنيك وقدرة على التحكم بالكرة، رغم ما يُعنيه من صعوبات جسدية تُؤثر على حركته الطبيعية، لكن تلك الآثار تذوب وتختفى تماما حينما يضع الكرة بين قدميه، ويتعامل معها بمستوى عالٍ واحترافى من المهارة والدقة والإحكام.

الموهبة الجديدة طفل اسمه هانى علم الدين، مواليد 2011، وهو من ذوى الهمم ويعانى صعوبات حركية ومشكلات فى الأطراف، لكنه يملك موهبة كبيرة فى عالم الساحرة المستديرة، نال بها إعجاب الجميع وإشادات مدربى أكاديمية سيتى كلوب بقيادة سيد معوض.

ويأتى "هانى" ضمن سلسلة الموهوبين الذين يقدمهم نادي سيتى كلوب للمنتخبات المصرية، ليس فى كرة القدم فقط وإنما فى كل الألعاب الفردية والجماعية، وتقديرا للطفل الموهوب وما يتحلّى به من مهارات وإصرار وقدرة على التحدى قرر مسؤولو "سيتى كلوب" إلغاء الاشتراك الرمزى للمشاركة فى الأكاديمية.

وتهتم أندية سيتى كلوب بالمواهب الصغيرة، وبأصحاب الهمم وذوى الاحتياجات الخاصة بدرجة أكبر، من خلال تجهيز فروعها فى كل المحافظات لاستقبال أصحاب الهمم والاحتياجات الخاصة وتلبية كل احتياجاتهم، انطلاقا من رؤيتها لضرورة اتساع حيّز الخدمة الرياضية ليشمل الجميع، وتسخير إمكاناتها من أجل دمج ذوى الهمم فى المجتمع ومنحهم فرصة التواجد والاستمتاع وممارسة هواياتهم داخل الأندية كأى شخص آخر.