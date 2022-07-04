شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الشافى يخوض تدريبات تأهيلية على هامش ودية الزمالك والمقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض محمد عبد الشافي، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية وعلاجية فى صالة الجيمانيزيوم بمقر النادى، على هامش المباراة الودية التي يخوضها الأبيض اليوم أمام فريق مصر المقاصة .

ويعاني عبد الشافي من إصابة عبارة عن كدمة في الركبة تسببت في غيابه عن المباريات والتدريبات خلال الفترة الأخيرة، ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز اللاعب للعودة للتدريبات الجماعية في أقرب وقت.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

في حراسة المرمى: السيد عطية.

في خط الدفاع: حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني- أحمد فتوح.

في خط الوسط: إسلام جابر - محمد حسام "بيسو "- يوسف أسامة نبيه - أيمن حفني - محمد أوناجم.

خط الهجوم: عمر السعيد.

فيما بدأ فريق المقاصة المباراة بتشكيل مكون من :

في حراسة المرمى: البلتاجي سمير.

في خط الدفاع: علي فتحي -أحمد منعم - أحمد صبيحة - هشام حافظ.

في خط الوسط: محمود عادل - أحمد عيد - كريم لالا - محمد أمو -كريم حلاوة.

في خط الهجوم: كريم ببا.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم 12 يوليو الجاري في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.