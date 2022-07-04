شكرا لقرائتكم خبر عن آية شحاتة تحصد برونزية التايكوندو لوزن 67 كجم بدورة البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصدت آية شحاتة الميدالية البرونزية فى منافسات التايكوندو وزن 67 كجم، بعد الخسارة في نصف النهائي من بطلة كرواتيا بنتيجة 8/5 فى إطار منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط بوهران. وبذلك يرتفع رصيد مصر لـ45 ميدالية بينها 11 ذهب و14 فضة و20 برونزية.

تأهل منتخبنا الأول لكرة اليد لنهائي دورة ألعاب البحر المتوسط بعد الفوز على منتخب مقدونيا بنتيجة 34-20 في مباراة الدور قبل النهائي لمنافسات دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بمدينة وهران بالجزائر.

ويخوض منتخبنا الأول لكرة اليد المباراة النهائية يوم الأربعاء القادم على الصالة الرئيسيه للمركب الأولمبي بوهران أمام الفائز من إسبانيا وصربيا التي ستقام مساء اليوم.