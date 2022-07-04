شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحجز على ممتلكات عبد الله السعيد ويجمد أرصدته فى البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت البنوك بالحجز على أرصدة وحسابات وودائع اللاعب عبد الله السعيد، نفاذا للحكم النهائي الصادر فى الدعوى التحكيمية رقم 16 لسنة 4ق لسنة 2020، من مركز التسوية والتحكيم الرياضي، وفاءً لمبلغ 2 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى مصروفات ورسوم التنفيذ.

وكان النادي الأهلي قد كلف المستشار القانوني للنادي محمد عثمان باتخاذ الإجراءات القانونية ضد اللاعب، الذى تحايل على تعاقده مع الأهلي المصري وأهلي جدة، وقام بفسخ التعاقد مع النادي السعودي واللعب لأحد الأندية المصرية، بالمخالفة لبنود العقد التي اشترطت غرامة 2 مليون دولار كشرط جزائي حال مخالفة بنود العقد.

ويجيز الحكم الصادر لصالح النادي الأهلي الحجز على أموال عبد الله السعيد لدى الغير، بالإضافة إلى أى أموال سائلة أو منقولة أو عقارية حتى تمام الوفاء بالدين محل الحكم.