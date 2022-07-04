شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى لـ"كماتشو" فى غزل المحلة لتحديد موقفه من نهائى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمد فتح الله "كماتشو"، مدافع فريق غزل المحلة ، لكشف طبى تحت إشراف طبيب الفريق خالد الجميزى اليوم، قبل خوض المران الجماعى لتحديد موقفه من الشفاء من الإصابة التي لحقت بيه خلال الفترة الماضية بالركبة.

ويسعى الجهاز الفني لفريق غزل المحلة، بقيادة مصطفى عبده، للاستفادة من اللاعب فى المباراة النهائية أمام فيوتشر بسبب خبرتة الكبيرة بخط الدفاع وحصد أول بطولة للفريق المحلاوى منذ سنوات.

ويلاقى فريق غزل المحلة نظيره فيوتشر باستاد القاهرة الدولى الخميس المقبل فى المباراة النهائية لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة في نسختها الأولى.

وتأهل فريق غزل المحلة الى المباراة النهائية عقب الفوز أمس على الإسماعيلى بركلات الترجيح بنتيجة 4/3 عقب انتهاء الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق.