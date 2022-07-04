شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. 143 ذهبية رصيد مصر فى دورات البحر المتوسط قبل نسخة الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك مصر فى منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة فى الجزائر، وحقق خلالها اللاعبون نتائج إيجابية من ذهبيات وفضيات وبرونز. وشاركت المنتخبات المصرية فى النسخ السابقة من دورات البحر المتوسط، والتى وصلت إلى 18 بطولة، كان حصاد مصر فيها 569 ميدالية متنوعة.

وكان نصيب مصر من الذهب فى النسخ السابقة من دورات البحر المتوسط قبل نسخة الجزائر 143 ميدالية ذهبية، وهو عدد كبير يليق باسم المنتخبات المصرية.

وعلى مستوى الفضيات، وصل رصيد مصر فى الدورات إلى 194 فضية، بالإضافة إلى 232 برونزية .

ووصل رصيد البعثة المصرية فى دورة البحر المتوسط بالجزائر الى 44 ميدالية متنوعة حتى الآن.