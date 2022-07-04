النجم تريزيجيه يرحل عن الدوري الإنجليزي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

أفاد نادي طرابزون سبور التركي لكرة القدم اليوم الاثنين، بأنه أنجز صفقة ضم المهاجم المصري محمود حسن تريزيجيه، لمدة 4 مواسم، قادما من فريق أستون فيلا الإنجليزي.



وأوضح نادي طرابزون سبورأن قيمة الصفقة بلغت 4 ملايين يورو، وستسدد على 4 أقساط بواقع مليون يورو كل موسم.

كما تتضمن الصفقة أيضا سداد النادي التركي 10% من عائد بيع أو إعارة اللاعب المصري لأي ناد آخر.

وانضم تريزيجيه إلى صفوف أستون فيلا في عام 2019، ويعد نادي طرابزون سبور المحطة السادسة له في أوروبا، بعد رحيله عن الأهلي المصري في صيف 2015، وتنقل بين ناديي أندرلخت وموسكرون في بلجيكا، وثلاثة أندية تركية هي قاسم باشا وباشاك شهير وأخيرا طرابزون سبور.