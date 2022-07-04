أول تعليق من موسيماني على ريكاردو سواريش .. ورسالة لجمهور الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - أكد بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي السابق، أن مجلس إدارة النادي لم يقله أو يدفعه للرحيل، مشيدًا بالبرتغالي ريكاردو سواريش، مدرب الفريق الحالي.

وكتب موسيماني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الإثنين، "الأهلي لم يطردني أو يدفعني للرحيل، لدي احترام كبير لرئيس النادي محمود الخطيب، ومجلس الإدارة، كذلك جماهير الأهلي، سأعتز دائمًا بذكريات احتفالاتنا بالألقاب معًا".

وأضاف موسيماني "لدي ذكريات ونجاحات فالجماهير كانت تهتف باسمي وتعلق اللافتات في المدرجات، لكني قررت العودة إلى وطني، حيث كنت بحاجة إلى الراحة مع عائلتي".

واختتم موسيماني الآن "الأهلي الآن لديه مدرب أوروبي متمرس، على الجميع أن يدعمه، وأنا أؤمن بأنه سيحقق نجاحًا مع الفريق في الفترة المقبلة".