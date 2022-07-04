شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن بسنت حميدة بطلة ذهبيتى ألعاب البحر المتوسط.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت بسنت حميدة لاعبة منتخب ألعاب القوى في لفت الأنظار إليها بشدة بعدما نجحت في الفوز بميداليتين ذهبيتين بدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة حاليا بالجزائر لتسطر تاريخا جديدا باسمها .

بسنت حميده تحصد ذهبيتى 100م و200م بدورة البحر المتوسط

ونجحت بسنت حميدة في التتويج بذهبيتى سباقات 100م و200 م وكسرت الرقم القياسى المسجل فى الدورات السابقة.

بسنت حميده أسرع بنت فى مصر

نرصد فى السطور التالية معلومات لا تعرفها عن بسنت حميده أسرع بنت فى مصر

- مواليد 1996 وتبلغ من العمر 26 عامًا

- مقيمة فى الإسكندرية

- شقيقها باسم حميدة بطل العالم فى ألعاب القوى

- متزوجة من مدربها محمد عباس

- تخرجت من كلية الهندسة وتعمل معيدة بالجامعة

- شاركت في أول بطولة دولية عام 2013

- توجت بعدة بطولات على رأسها البطولة العربية، ووصلت لنصف نهائي بطولة العالم 2019 .

- تعرضت للإصابة قبل أولمبياد طوكيو وهو ما حرمها من المشاركة

- شاركت في بطولة التشيك الدولية و توجت بميداليتين

- انسحبت من بطولة أفريقيا يونيو الماضى بسبب الإصابة

- كسرت الرقم المحقق فى النسخة الأولى من دورات البحر المتوسط .

ووصلت بسنت حميدة منذ ساعات قليلة إلى القاهرة وكان فى استقبالها عدد كبير من وسائل الإعلام بالإضافة لأتوبيس مكشوف قام باصطحاب اللاعبة من المطار للفندق .



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أتوبيس مكشوف فى استقبال بسنت حميدة