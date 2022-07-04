شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقرر تدعيم كافة مراكز الفريق الأول استعدادًا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت إدارة نادى الزمالك على تدعيم كافة مراكز الفريق الكروى الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية استعدادًا للموسم الجديد، وذلك عقب رفع عقوبة إيقاف القيد التى حرمت الفريق من إبرام أى صفقة خلال فترتى الانتقالات بالموسم الحالي.

ودخل مسئولو نادى الزمالك فى مفاوضات مع لاعبين وأندية لتدعيم كافة مراكز الفريق بداية من حراسة المرمي حتى مركز المهاجم الصريح، خاصة أن هناك بعض المراكز التى تشهد نقصا عدديا كبيرا.

من جانبه، أكد مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، أن الإدارة ستبرم 8 صفقات من أجل تدعيم صفوف الفريق الكروى الأول، وستكون تلك الصفقات فى جميع المراكز التى تحتاج لتدعيم.

وأكد رئيس القلعة البيضاء أن الإدارة اتخذت قرارًا نهائيًّا بعدم تجديد تعاقد محمد أبو جبل حارس المرمى، ولن يتم فتح هذا الملف مرة أخرى قائلا، "قرار نهائي لن نجدد عقد محمد أبو جبل وأطالب جمهور الزمالك بالهدوء وعدم مهاجمة أي لاعب، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة أبرم ما يقرب من 8 صفقات لتدعيم جميع مراكز الفريق.

وعن طارق حامد قال رئيس الزمالك، "أغلقنا باب تجديد طارق حامد؛ لأن اللاعب حصل على إذن بالسفر للإمارات، ورغم ذلك سافر إلى ألمانيا وإسبانيا بحجة العلاج، رغم أنه خارج من آخر مباراة مطرود، واللاعب لم يُحضر أي مستند يفيد أنه كان مصاب، ولذلك قررنا تحويله للشئون القانونية".