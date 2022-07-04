شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض الصفقات التبادلية فى تدعيمات الفريق بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرفض مسئولو نادي الزمالك اتباع نظام الصفقات التبادلية خلال تدعيم صفوف الفريق الكروى الأول في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث أكد مرتضي منصور رئيس النادي أن هذا النظام مرفوض ولن يتم اتباعه.

ويرغب مسئولو الزمالك في إتمام جميع الصفقات الجديدة خلال الميركاتو الصيفي بنظام الشراء، خاصة أن معظم العناصر المتواجدة في الفريق الأبيض يحتاجها الزمالك في الموسم الجديد.

واستقرت إدارة نادي الزمالك، علي تدعيم كافة مراكز الفريق الكروى الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية استعدادًا للموسم الجديد، وذلك عقب رفع عقوبة إيقاف القيد التي حرمت الفريق من إبرام أي صفقة خلال فترتي الانتقالات في الموسم الحالي.

ودخل مسئولي نادي الزمالك في مفاوضات مع لاعبين وأندية لتدعيم كافة مراكز الفريق بداية من حراسة المرمي حتي مركز المهاجم الصريح، خاصة وان هناك بعض المراكز التي تشهد نقص عددي كبير.

وقال مرتضي منصور، ان الإدارة ستبرم 8 صفقات من أجل تدعيم صفوف الفريق الكروى الأول، وستكون تلك الصفقات في جميع المراكز التي تحتاج لتدعيم.