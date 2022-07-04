شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة لـ"أون سبورت": أشكر الجزائر على مساندة المصريين بـ"ألعاب المتوسط" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، رسالة شكر للجماهير الجزائرية بعد الدور الذى لعبته فى تشجيع البعثة المصرية المشاركة فى دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة فى وهران بالجزائر.

وقال أشرف صبحي، فى تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت، "القيادة السياسية تدعمنا من اليوم الأول وكلنا خلف البعثة المصرية المشاركة فى دورة ألعاب البحر المتوسط، أريد أن أشكر الشعب الجزائرى ووزير الشباب والرياضة الجزائرى على حسن استضافة البعثة المصرية وتشجعيهم وتحفيزهم".

وأضاف صبحى، "هذه بداية نستعد لأولمبيا 2024 وبنكمل مع بعض، بعض الأوزان لم تكن فى دورة البحر المتوسط، مثل أوزان سارة ومحمد إيهاب ولكن القادم أفضل، الرياضة المصرية ليست كرة قدم فقط، وكان هناك وعد بحفل رعاية متكامل من المصرية للاتصالات لأبطالنا".

ووصلت بسنت حميدة، لاعبة منتخب ألعاب القوى، إلى القاهرة، مع باقى بعثة ألعاب القوى، بعد انتهاء مشاركتها فى منافسات دورة البحر المتوسط التى تقام بالجزائر، وحققت بسنت حميدة ذهبيتى سباق 100 م و200 متر عدو وكان فى استقبالها أفراد أسرتها حيث وصلت اللاعبة برفقة زوجها ومدربها محمد عباس.