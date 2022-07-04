شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للكرة الشاطئية يضم 3 وجوه جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لمنتخب منتخب مصر للكرة الشاطئية بقيادة مصطفى لطفي ضم 3 وجوه جديدة خلال المرحلة المقبلة، بعد متابعة منافسات الدورة الودية التى أقيمت فى بورسعيد خلال الأيام الماضية.

ومن المنتظر أن ينضم كل من محمد السيد شوقى لاعب الرباط والأنوار، بلال محمود عارف لاعب الترسانة ومحمد العش لاعب دمياط السابق للمعسكر المغلق للمنتخب المصري للكرة الشاطئية استعدادًا لخوض منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية في موزمبيق، والمؤهلة بدورها لنهائيات كأس العالم للكرة الشاطئية.

ومن المنتظر أن يواجه المنتخب المصري نظيره الغاني فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، ويعكف الجهاز الفني بقيادة مصطفى لطفي على دراسة نقاط القوة والضعف بالمنتخب الغاني خلال المرحلة المقبلة.

ويضم الجهاز الفنى المعاون لمصطفى لطفي كلا من أحمد أبوسريع المدرب العام، محمد فوزى مدرب حراس المرمى والدكتور عباس حسنين طبيب المنتخب.

وقرر مصطفى لطفي المدير الفنى لمنتخب مصر للكرة الشاطئية رفع المعدل البدني لجميع اللاعبين، بالإضافة لتعزيز القوة الهجومية للفريق، والتغلب على بعض الأخطاء في التغطية الدفاعية، التي وقع فيها اللاعبون خلال المعسكر الحالي المقام بالأسكندرية، وذلك استعدادًا لمواجهة المنتخب الغاني، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

وأوقعت القرعة منتخب مصر في مواجهة نظيره الغاني في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية "موزمبيق 2022".

وتقام مواجهة الذهاب في مدينة كوماسي بالأراضي الغانية أحد أيام 22، 23 و24 من شهر يوليو الجاري، بينما تحتضن الأراضي المصرية مواجهة الإياب، أحد أيام 5 و6 و7 أغسطس المقبل.

وقرر مصطفى لطفي المدير الفني للمنتخب المصري خوض مباراتين وديتين في نهاية المعسكر، للوقوف على المستوى الفني والبدني الذى وصل إليه اللاعبون قبل إعلان القائمة النهائية للمنتخب.

وسيدخل المنتخب معسكرًا ختاميًا بالقاهرة يبدأ فى العاشر من شهر يوليو الجاري وحتى موعد السفر للأراضي الغانية.