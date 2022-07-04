شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يقرر الاعتماد على الجزيرى فى قيادة هجوم الزمالك أمام المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، مواصلة الاعتماد على التونسي سيف الدين الجزرى فى قيادة هجوم الفريق خلال مواجهة المقاولون العرب المقبلة فى مسابقة الدورى الممتاز.

ويفضل فيريرا الاعتماد على سيف الجزيرى فى قيادة الهجوم، خاصة أن اللاعب يعيش فترة من التألق والتركيز مع الفارس الأبيض، على أن يستمر عمر السعيد على مقاعد البدلاء واستخدامه كورقة رابحة.

فيريرا يُخصص فقرة للتدريب على التعامل مع العرضيات

وكان الجهاز الفني خصص فقرة خططية خاصة للتعامل مع الكرات العرضية بالشكل المتقن، وتولي أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود وروي أجواش المدربان المساعدان قيادة هذه الفقرة ، والتي تم التركيز خلالها على اتقان التعامل مع العرضيات وترجمتها لأهداف.

و قسم الجهاز الفني، اللاعبين إلى أكثر من مجموعة من أجل خوض فقرة خاصة بنقل الكرة بالشكل السريع من لمسة واحدة بجانب التحركات في مساحات صغيرة، وحرص فيريرا على متابعة الفقرات الخططية ونقل التعليمات الفنية للاعبين بشكل متواصل.