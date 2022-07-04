7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، على رأسها وصول بسنت حميدة إلى القاهرة، وتوقيع إيفونا لاعب الأهلى السابق لفريق أسوان.

فيريرا يقرر الاعتماد على الجزيرى فى قيادة هجوم الزمالك أمام المقاولون

استقر البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، مواصلة الاعتماد على التونسي سيف الدين الجزرى فى قيادة هجوم الفريق خلال مواجهة المقاولون العرب المقبلة فى مسابقة الدورى الممتاز.

وصلت بسنت حميدة، لاعبة منتخب ألعاب القوى، إلى القاهرة، مع باقى بعثة ألعاب القوى، بعد انتهاء مشاركتها فى منافسات دورة البحر المتوسط التى تقام بالجزائر، وحققت بسنت حميدة ذهبيتى سباق 100 م و200 متر عدو.وكان فى استقبالها أفراد أسرتها حيث وصلت اللاعبة برفقة زوجها ومدربها محمد عباس.