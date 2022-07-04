شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مصيلحى يكشف أسباب إقامة مباراة الاتحاد والأهلى ببرج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، الأسباب الحقيقية وراء إقامة مباراة الأهلى باستاد برح العرب يوم 7 أغسطس المقبل، مؤكداً أن مجلس الإدارة لم يقصر فى هذا الأمر وأن السبب الحقيقى هو التعليمات الأمنية.

وقال مصيلحى، إن مباريات الاتحاد السكندري مع الأندية الشعبية (الأهلي والزمالك والإسماعيلي والمصرى) تقام باستاد برج العرب، ومع باقي الأندية تقام باستاد الإسكندرية، وذلك منذ 11 سنة.

وناشد رئيس الاتحاد السكندرى الجهات الأمنية إعادة النظر فى إقامة جميع مباريات الاتحاد بما فيها الأهلي والزمالك والإسماعيلي باستاد الإسكندرية، وهذا حق طبيعى لزعيم الثغر