شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحتفل بعيد ميلاد أحمد نبيل كوكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النادي الأهلى بعيد ميلاد لاعب خط وسط الفريق احمد نبيل كوكا الـ 21، ونشر النادى الاهلى عبر حسابه الرسمى على إنستجرام صورة للاعب وعلق على الصورة بـ"نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا الصاعد احمد نبيل كوكا.. نتمنى لك عيد ميلاد سعيد".



احمد نبيل كوكا

وفي وقت سابق فضل الجهاز الطبى للنادى الأهلى، بقيادة أحمد أبو عبلة، استبعاد أحمد نبيل كوكا لاعب الفريق من مباراة بتروجت الأخيرة عقب تعرضه لكدمة فى عضلات البطن خلال مباراة سموحة الأخيرة بالدوري، والتى خسرها المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويخضع أحمد نبيل كوكا لاختبار طبى لتحديد موقفه من مواجهة الجونة المقرر لها غدا الثلاثاء فى الدوري.