شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد ألعاب القوى: نجاح البنات مُبهر ولدينا 3 خطط للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سيف الله شاهين، رئيس اتحاد ألعاب القوى، عن خطة الاتحاد للاستعداد لأولمبياد باريس 2024، بعد النجاح المبهر الذى حققه أبطال ألعاب القوى فى دورة ألعاب البحر المتوسط.

وقال رئيس اتحاد ألعاب القوى، فى تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت، "سعيد جداً بنجاح البنات فى الاتحاد، الأولاد شغالين منذ فترة، ولكن أركز على نجاح البنات، بسنت بدأت معنا من الدورة الماضية وتوقفت لفترة ثم عادت، هى بطلة واعدة وقادرة على التغلب على أبطال كبار، وهى إنسانة ناجحة بشكل عام حتى فى مسيرتها الدراسية، ورتبت فترة حياتها الحالية لتحقيق إنجاز رياضى".

وأضاف شاهين، "إسراء سمير أيضاً من الأبطال الواعدين، ولدينا فتيات قادمات، ونركز على أولمبياد باريس، عندنا مجموعة " أ " مثل بسنت وإيهاب عبد الرحمن، ومجموعة "ب" مازالت بعضهم لم يتأهل، ومجموعة "ج" نعمل عليهم من أجل أولمبياد 2028.

واختتم قائلا، "نطالب بعودة الرياضة إلى المدارس لو لم تكن هناك رياضات فى المدارس لأنها أهم وسيلة لإخراج الأبطال".