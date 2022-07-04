شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفضل استبعاد ياسر إبراهيم أمام الجونة بسبب نهائي الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فضل الجهاز الطبي للنادى الاهلى بقيادة أحمد أبو عبلة منح ياسر إبراهيم مدافع الفريق فرصة للتعافى من الإصابة بشد فى العضلة الأمامية الذى تعرض له فى مباراة بتروجت الأخيرة بالكأس، خوفاً من الدفع به قبل تعافيه وخسارته فى مباراة نهائي كأس مصر أمام الزمالك والمقرر له 21 يوليو الجارى.

واستبعد ريكاردو سواريز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، 9 لاعبين من قائمة فريقه استعدادًا لمباراة الجونة التى تقام ‏فى التاسعة مساء غدٍ الثلاثاء على ملعب خالد بشارة، والمؤجلة من الجولة التاسعة في بطولة الدوري الممتاز.‏

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

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محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود متولي ورامي ربيعة وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف ووليد ‏سليمان وأيمن أشرف وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول ومحمد محمود وطاهر محمد ‏طاهر وكريم فؤاد ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا ومحمد أشرف وزياد طارق.‏

وخسر الأهلى من سموحة بثلاثية مقابل هدفين فى آخر ظهور ببطولة الدورى، فيما خسر الجونة من إيسترن كومبانى بنفس النتيجة فى آخر جولة.

ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 44 نقطة بعدما لعب 20 مباراة حقق الفوز فى 13 لقاء وتعادل فى 5 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 44 هدفا وتلقت شباكه 18، فيما يحتل الجونة المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة بعدما لعب 22 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه 29.