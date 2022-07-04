شكرا لقرائتكم خبر عن البطلة بسنت حميدة تصل مطار القاهرة وأتوبيس مكشوف لتكريمها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مطار القاهرة البطلة بسنت حميدة، لاعبة منتخب مصر لألعاب القوى، واللاعب إيهاب عبد الرحمن بطل رمي الرمح والحاصل علي الميدالية الفضية، ضمن بعثة المنتخب القادمة من الجزائر بعد المشاركة فى منافسات دورة البحر المتوسط التى تستمر حتى 5 يوليو القادم.

وحققت بسنت حميدة ذهبيتي سباق 100 م، و200 م عدو، بعدما حققت رقما جديدا لمنافسات البحر المتوسط بزمن 11.10 ثانية.

وكان في استقبال الأبطال أتوبيس خاص مكشوف أمام صالة الوصول بمبني الركاب رقم 1 بمطار القاهرة يبث أغاني وطنية، وصعد أبطال ألعاب القوي فور خروجهم من المطار علي الأتوبيس حاملين الورورد.



البطلة بسنت حميدة تصل مطار القاهرة (14)



البطلة بسنت حميدة تصل مطار القاهرة (15)



البطلة بسنت حميدة تصل مطار القاهرة (16)



البطلة بسنت حميدة تصل مطار القاهرة (17)



البطلة بسنت حميدة تصل مطار القاهرة (18)



البطلة بسنت حميدة تصل مطار القاهرة (19)



البطلة بسنت حميدة تصل مطار القاهرة (20)



البطلة بسنت حميدة تصل مطار القاهرة (21)



البطلة بسنت حميدة تصل مطار القاهرة (22)



البطلة بسنت حميدة تصل مطار القاهرة (1)



البطلة بسنت حميدة تصل مطار القاهرة (2)



البطلة بسنت حميدة تصل مطار القاهرة (3)



البطلة بسنت حميدة تصل مطار القاهرة (4)



البطلة بسنت حميدة تصل مطار القاهرة (5)



البطلة بسنت حميدة تصل مطار القاهرة (6)



البطلة بسنت حميدة تصل مطار القاهرة (7)



البطلة بسنت حميدة تصل مطار القاهرة (8)



البطلة بسنت حميدة تصل مطار القاهرة (9)



البطلة بسنت حميدة تصل مطار القاهرة (10)



البطلة بسنت حميدة تصل مطار القاهرة (11)



البطلة بسنت حميدة تصل مطار القاهرة (12)