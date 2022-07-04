شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يهزم مقدونيا 34 / 20 ويصعد لنهائي دورة ألعاب البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب مصر لكرة اليد على مقدونيا بنتيجة 34/20 فى نصف نهائى دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة حالياً بالجزائر، ليتأهل إلى النهائى.

وانتهى الشوط الأول لصالح الفراعنة بنتيجة 16/10 فى شوط شهد تألقا ملحوظا للاعبين أكرم يسرى وسيف الدرع والحارس محمد عصام الطيار، بينما شهد الشوط الثانى مواصلة التركيز للاعبى الفراعنة، خاصة من جانب محمد سند وأحمد عادل، لينجح اللاعبون فى تحقيق الفوز ومن ثم التأهل للمباراة النهائية.

وتفوق منتخب مصر فى الجولة الأولى على إيطاليا بنتيجة 35/38، وفاز على صربيا فى ثانى مواجهاته بنتيجة 35/28، كما نجح فى تحقيق الفوز على تونس بنتيجة 30/26 فى ثالث المواجهات، ليضرب موعدا مع مقدونيا فى نصف النهائى.

وتضم قائمة المنتخب كلاً من: كريم هنداوي ومحمد عصام الطيار ومحمد على ويحيى الدرع ويحيى خالد، وعمر الوكيل بكار وعلى زين وحسن قداح ومحمد سند، وأحمد هشام سيسة ومحمد طارق وعبد الرحمن فيصل وأحمد خيرى وسيف الدرع، وأحمد الأحمر وأكرم يسرى وشادى خليل وأحمد عادل ومهاب سعيد وابراهيم المصرى.