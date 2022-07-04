شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا لاعب وسط بيراميدز أول المرشحين لتعويض طارق حامد فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل نبيل عماد دونجا ، لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، ضمن دائرة المرشحين بقوة لتعويض طارق حامد فى الزمالك، وذلك بعدما استقرت إدارة القلعة البيضاء على عدم التجديد للاعب.

ويعد دونجا أبرز المرشحين لتعويض طارق حامد في الزمالك، خاصة أنه سبق وأبدى موافقته علي الانتقال لصفوف الفارس الأبيض إلا أن تمسك إدارة بيراميدز منعت اللاعب من الانتقال للقلعة البيضاء.

ومن المنتظر أن تفتح إدارة الزمالك خط مفاوضات جديد مع نظرائهم فى بيراميدز من أجل حسم الصفقة مبكرًا.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضي منصور، قرر إحالة طارق حامد للتحقيق من قبل الشئون القانونية بالنادي، على خلفية سفره إلي ألمانيا وإسبانيا لأكثر من 50 يومًا، بداعى العلاج من إصابة فى وتر الركبة.

وخضع طارق حامد للتحقيق من قبل طبيب الفريق الدكتور محمد أسامة من أجل التأكد من إصابة اللاعب، وطلب الدكتور الحصول علي مستند يفيد بتلك الإصابة وان طارق حامد كان متواجدًا في المانيا واسبانيا من أجل تلقي العلاج، إلا ان اللاعب لم يُحضر الإثبات حتى الوقت الحالى.

ليقرر مرتضي منصور رئيس النادي تحويل اللاعب للتحقيق معه من قبل الشئون القانونية، مؤكدًا إن طارق حامد مرتبط بعقد مع القلعة البيضاء، وتغيبه طوال تلك الفترة كان بدون إذن، خاصة وان اذن السفر الذي حصل عليه كان لدولة الإمارات وليس لالمانيا آو اسبانيا، الأمر الذي سيعرضه للمسائلة من قبل الشئون القانونية.

وقال رئيس القلعة البيضاء، "أغلقنا باب تجديد طارق حامد؛ لأن اللاعب حصل على إذن بالسفر للإمارات، ورغم ذلك سافر إلى ألمانيا وإسبانيا بحجة العلاج، رغم أنه خارج من آخر مباراة مطرود، واللاعب لم يُحضر أي مستند يفيد أنه كان مصاب، ولذلك قررنا تحويله للشئون القانونية".