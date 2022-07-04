شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يتقدم على مقدونيا 16/ 10 فى الشوط الأول بنصف نهائى البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم منتخب مصر لكرة اليد على مقدونيا بنتيجة 16/10 فى الشوط الأول بنصف نهائى دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة حالياً بالجزائر.

وشهد الشوط الأول ندية قوية بين كلا الفريقين، ولكن خبرات لاعبى الفراعنة صنعت الفارق ليحسموا الشوط لصالحهم.

وتألق فى الشوط الأول، كل من أكرم يسرى وسيف الدرع وحسن وليد وأحمد الأحمر، فضلا عن التصديات القوية للحارس محمد عصام الطيار، حيث يسعى الفراعنة لمواصلة التألق فى الشوط الثانى للتأهل للنهائي.

وتفوق منتخب مصر فى الجولة الأولى على إيطاليا بنتيجة 35/38، وفاز على صربيا فى ثانى مواجهاته بنتيجة 35/28، كما نجح فى تحقيق الفوز على تونس بنتيجة 30/26 فى ثالث المواجهات، ليضرب موعدا مع مقدونيا فى نصف النهائى.

وتضم قائمة المنتخب كلاً من: كريم هنداوي ومحمد عصام الطيار ومحمد على ويحيى الدرع ويحيى خالد، وعمر الوكيل بكار وعلى زين وحسن قداح ومحمد سند، وأحمد هشام سيسة ومحمد طارق وعبد الرحمن فيصل وأحمد خيرى وسيف الدرع، وأحمد الأحمر وأكرم يسرى وشادى خليل وأحمد عادل ومهاب سعيد وابراهيم المصرى.