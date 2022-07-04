شكرا لقرائتكم خبر عن متى يعلن الأهلى عن صفقة انتقال بدر بانون لقطر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المغربى بدر بانون، مدافع النادى الأهلى، لإسدال الستار على رحلته مع القلعة الحمراء بعدما اقترب من حزم حقائبه والرحيل لنادى قطر القطرى، الذى قدم عرضاً مغرياً للحصول على خدماته ولقى العرض ترحيب مسئولى الأهلى، وهو ما نلقى عليه الضوء في السطور التالية..

س: هل أعلن الأهلى بشكل رسمي عن عرض بدر بانون؟

ج: سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، أكد فى تصريحات تليفزيونية، وجود عرض قطرى للتعاقد مع بدر بانون، وأن الأمر تحسمه لجنة التعاقدات فى القلعة الحمراء.

س: ما قيمة العرض القطرى للتعاقد مع بدر بانون؟

ج: عرض نادى قطر يتضمن حصول الأهلى على 2.5 مليون دولار للاستغناء عن بدر بانون، بجانب وجود مكافآت تحفيزية تضمن حصول المارد الأحمر على 500 ألف دولار إضافية.

س: هل رحب الجهاز الفني برحيل بدر بانون؟

ج: سواريز لم يعترض على رحيل المدافع المغربى، لاسيما أن إدارة النادى أخطرته بأنها أنهت المفاوضات مع نادى قطر خلال الأيام الماضية، ويأتى قرار رحيل بدر بانون بعدما أوصت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي برحيل اللاعب بسبب كثرة الإصابات التى تعرض لها الفترة الماضية.

س: ماذا قدم بدر بانون مع الأهلى؟

ج: شارك بدر بانون فى 51 مباراة مع الأهلى بكل البطولات ونجح فى تسجيل أربعة أهداف وصنع هدف، وتوج بدر بانون مع المارد الأحمر ببطولة دورى أبطال أفريقيا بجانب السوبر الأفريقى مرتين، وكأس مصر وبرونزية كأس العالم للأندية.

س: متى يعلن الأهلى إتمام صفقة بانون بشكل رسمي؟

ج: يصل خلال الأيام القليلة المقبلة مندوب من نادى قطر القطرى من أجل إنهاء صفقة الدولي المغربي بدر بانون مدافع الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وعقب التوقيع سيعلن الأهلى بشكل رسمي عن رحيل بدر بانون.

س: لماذا غاب بدر بانون عن الظهور مع الأهلى فترة طويلة؟

ج: عاد بدر بانون للمشاركة مع فريقه، بعد غياب طويل لأكثر من 6 أشهر؛ بسبب شكواه من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا برفقة منتخب أسود الأطلسى فى بداية يناير الماضى، وتسببت فى التهاب عضلة القلب وابتعاده عن الملاعب منذ تلك الوقت.